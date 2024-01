Bijna 50% gestolen personenvoertuigen teruggevonden

Het afgelopen jaar werd 47% van de gestolen personenvoertuigen teruggevonden. Dit is het hoogste terugvindpercentage in 10 jaar tijd. Het totale aantal voertuigdiefstallen is met 11% gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2023 zijn er 5.844 personenvoertuigen gestolen, 2% minder dan in 2022. Brom- en snorfietsdiefstallen zijn gedaald met 20%. De diefstal van lichte bedrijfswagens steeg daarentegen met 5% naar 1.783 stuks en motorfietsdiefstal steeg met 11%.

Toyota meest gestolen

Toyota is wederom het meest gestolen merk met 1.166 stuks. De RAV4 (612 st) en de C-HR (284 st) zijn het meest gestolen. De kans dat een RAV4 wordt gestolen is 1 op 63 en voor een C-HR 1 op 113. 964 stuks (83%) van de gestolen Toyota ’s betrof een hybride of elektrische uitvoering. Ruim 44% van alle gestolen Toyota ’s wordt teruggevonden. Er zijn in totaal 797 Volkswagens gestolen, dit is 1% meer dan in 2022. Hyundai (94 st) en Alfa Romeo 70 st.) zijn opvallende nieuwe merken die meer gestolen worden. Mercedes blijft met 670 stuks de meest gestolen lichte bedrijfswagen. Deze worden het meest gestolen in Zuid-Holland en Brabant.

Hoger terugvindpercentage

Het terugvindpercentage van gestolen personenvoertuigen laat al meerdere jaren een positieve stijging zien en is sinds 2019 gestegen van 41% naar 47% in 2023. Onder andere het Aangifteloket Gestolen Voertuigen, waar binnen 30 minuten na de aangifte een voertuig nationaal en internationaal wordt gesignaleerd, heeft een positieve invloed op het terugvindpercentage. De kans op terugvinden is namelijk in de eerste 24 uur het grootste. Ook de sterk toegenomen connectiviteit van jonge voertuigen draagt bij aan een hoger terugvindpercentage.

Meer verduistering

De aangiften van verduistering zijn de afgelopen jaren daarentegen gestaag gestegen. In 2016 waren dit er 446 en in 2023 werd 1.278 keer aangifte gedaan van verduistering. Oftewel, 22% van alle aangiften personenvoertuigdiefstal is nu vanwege een verduistering.

“De toegenomen connectiviteit, slimme voertuig-apps, het versnelde aangifteproces (gevolgd door snellere nationale en internationale signalering) en een goede samenwerking tussen Europese politie en registrerende instanties werpen hun vruchten af. ” zegt Rudi Welling, manager LIV. ” Maar terwijl het terugvindpercentage stijgt, neemt verduistering toe. Een verduisterd voertuig hoef je niet te hacken, je krijgt een originele sleutel en soms zelfs een origineel kentekenbewijs. Het geeft criminelen de tijd om ongehinderd door Europa te rijden en het voertuig te verkopen, eventueel met valse of vervalste papieren, aan een nietsvermoedende koper. De lease- of verhuurmaatschappij ontdekt dit vaak pas na enige tijd. Deel van het probleem en de oplossing schuilt in de onherkenbaarheid van deze voertuigen in de kentekenregistratie” legt Welling uit “we willen daarom aandacht vragen voor een betere registratie van eigendom en berijder in Europa”.