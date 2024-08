NISMO keert terug in Europa met de volledig elektrische ARIYA

Europa, bereid je voor: de ARIYA NISMO komt eraan! In 2024 viert NISMO zijn 40-jarige jubileum en keert het terug in Europa. Europese klanten kunnen later dit jaar de gestroomlijnde, stijlvolle en sportieve ARIYA NISMO bestellen. Het is Nissans eerste volledig elektrische NISMO-model in Europa.