Nieuwe Ford Mustang; een herboren icoon nu ook in Nederland te bestellen

De nieuwe Ford Mustang1 is vanaf nu ook in Nederland te bestellen. Het nieuwste hoofdstuk in de geschiedenis van de iconische én bestverkochte sportauto2 ter wereld introduceert een vooruitstrevende digitale cockpit, een verder verbeterde V8-motor en een scherp nieuw design dat een nieuwe generatie Mustang-fans moet aanspreken.

Ford viert in 2024 dat de Mustang dit jaar zestig jaar ononderbroken in productie is. In die tijd heeft Ford meer dan tien miljoen Mustangs verkocht, trad de Mustang duizenden keren op in films, televisieprogramma’s, muziek en videogames en is het model ‘s werelds meest geliefde voertuig geworden op social media.

Spectaculaire atletische prestaties

De nieuwe Ford Mustang tilt het legendarische prestatieniveau van het model naar nog grotere hoogten met nieuwe hardware, software en afstelling – plus de vernieuwde 5,0-liter V8-motor van de vierde generatie (Gen IV), die 328 kW (446 pk) vermogen en 540 Nm koppel levert3.

De V8-motor van de nieuwe Mustang GT is uitgerust met een nieuw inductiesysteem met een dubbele luchtinlaat en een dubbel gasklephuis. Dat minimaliseert inductieverliezen en maakt een snellere doorstroming van lucht mogelijk voor een hoger motorvermogen. Bij lage toerentallen gaat één gasklep open voor maximale efficiëntie, terwijl bij hogere toerentallen de tweede gasklep synchroon opengaat om het vermogen te maximaliseren. Directe inspuiting onder hoge druk en poortinjectie onder lage druk werken samen om bij lage toerentallen extra koppel en bij hoge toerentallen extra vermogen te leveren.

De Gen IV 5,0-liter V8-motor heeft een gesmede stalen krukas met een polymeercoating die de wrijving verlaagt en de duurzaamheid verhoogt. Gesinterde drijfstangen zorgen voor betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen. Nieuwe inlaat- en uitlaatnokkenassen bedienen de kleppen met grote diameter, waarbij Ti-VCT (variabele nokkenastiming) zorgt voor spreiding van vermogen en trekkracht over een heel breed toerenbereik.

Maximaal zes interactieve rijmodi optimaliseren de prestaties in uiteenlopende rijscenario’s: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track4 en een aanpasbare instelling waarmee de bestuurder de Mustang op zijn eigen voorkeuren kan afstemmen. In elke modus brengen unieke graphics op het digitale instrumentenpaneel alle functies tot leven.

Ford heeft het weggedrag geoptimaliseerd door de geometrie van de wielophanging te verbeteren om onderstuur te verminderen, terwijl een snellere stuuroverbrenging de dynamiek in bochten verbetert.

De Mustang is leverbaar met de tientrapsautomaat van Ford en met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het zogenoemde Rev-matching houdt het motortoerental vast tijdens handmatig terugschakelen om een soepele overgang naar de volgende versnelling te garanderen. Het systeem behoort tot de standaarduitrusting bij uitvoeringen met een handbak en biedt de bestuurder nog meer precisie en verfijning. Met de flat-shift-functie kan de bestuurder schakelen zonder het gaspedaal los te laten voor de snelste sprinttijden.

Het standaard Performance Pack omvat lichtmetalen 19” velgen, een sperdifferentieel voor meer tractie, Brembo-remmen met 19” remklauwen en een Active Valve Exhaust, een uitlaatsysteem waarvan het geluid past bij de gekozen rijmodus. De optionele actieve MagneRide®5-wielophanging monitort duizend keer per seconde de omstandigheden op de weg en past de demping aan door middel van elektronisch geregelde vloeistofdruk.

Meeslepende digitale ervaring met aanpasbare cockpitclusters

De zevende generatie van de Mustang is voorzien van een technologisch geavanceerde, op de bestuurder gerichte cockpit, die het erfgoed van het model naadloos combineert met vooruitstrevende technologie.

Het nieuwe, aan de onderzijde afgeplatte stuurwiel heeft een dikke rand voor meer gevoel en controle. Erachter bevindt zich het digitale, 12,4” grote instrumentenpaneel, waarvan de bestuurder zelf het design kan aanpassen. Ook zijn er nieuwe, aanpasbare graphics die samenhangen met de gekozen rijmodus.

Het digitale instrumentenpaneel vloeit naadloos over in het centrale 13,2” SYNC 46-paneel, dat achter hetzelfde geïntegreerde glazen paneel is ondergebracht en schuin op de bestuurder is gericht. Dankzij de ergonomische plaatsing geven deze schermen de informatie duidelijk afleesbaar weer en zijn bedieningselementen gemakkelijk te bereiken. Ook daardoor biedt de Mustang een meeslepende digitale gebruikservaring.

De volledig aanpasbare cockpitclusters en interieurverlichting van de Mustang komen in actie met koperkleurige en donkere tinten – en in thema’s die vergelijkbaar zijn met die in de Mustang Mach-E, de elektrische SUV van Ford. Lichtanimaties en speciaal voor de Mustang ontwikkelde welkomstschermen begroeten de bestuurder als die zijn Mustang nadert. De displays en de sfeerverlichting in het interieur zijn aanpasbaar, terwijl de instrumentenclusters zich aanpassen aan de geselecteerde rijmodus.

Bij het kiezen van gepersonaliseerde Drive Mode-instellingen verschijnt een visualisatie van de afstellingen van de auto op het centrale display, op basis van UnrealEngine 3D-software, een computergame-engine die de weergaven produceert.

Doordat de fysieke bedieningselementen voor onder meer de klimaatregeling zijn vervangen door digitale knoppen op het touchscreen, is extra ruimte in de middenconsole vrijgekomen voor opbergen van persoonlijke spullen en een draadloos oplaadstation voor smartphones.

Fords nieuwste SYNC 46-systeem kan smartphones draadloos integreren dankzij Apple CarPlay en Android Auto7. Voor liefhebbers van circuitrijden, hebben USB-poorten voor baancamera’s en/of dataloggers een uitgekiende plaats om te voorkomen dat bijbehorende kabels door de cockpit slingeren.

Een optioneel B&O8-audiosysteem biedt helder geluid via twaalf luidsprekers en een subwoofer, waarbij de plaatsing en kalibratie van de luidsprekers speciaal voor de Mustang zijn ontworpen.

De nieuwe Ford Mustang is ook geschikt voor Ford Software Updates om over-the-air verbeteringen en upgrades door te voeren.

Scherp, opvallend design met tijdloze Mustang-kenmerken

De nieuwe Mustang combineert moderne, scherpe lijnen en op het erfgoed van de Mustang geïnspireerde designelementen. Daarmee heeft de Mustang een direct herkenbaar uiterlijk dat meer liefhebbers van sportauto’s zal aanspreken dan ooit tevoren.

De lage, horizontale voorste rand van de kenmerkende, in drieën gedeelde motorkap sluit aan op de nieuwe ledkoplampen, wat een indrukwekkend front creëert dat geïnspireerd is op het originele ontwerp uit de jaren zestig. Uiteraard is het geheel geoptimaliseerd voor de bescherming van voetgangers.

Voortaan heeft elke modelvariant van de nieuwe Mustang-serie zijn eigen voorkant. De Mustang GT heeft grotere openingen in de grille voor een grotere luchtstroom onder de motorkap. De grille weerspiegelt ook de kracht en prestaties van het model. De aerodynamica van de Mustang GT is verder geoptimaliseerd met nieuwe ventilatieopeningen in de motorkap en een nieuw ontworpen frontsplitter.

De gestroomlijnde daklijn, de gespierde, brede body – als die van een sprinter – en de kortere achteroverhang verwijzen naar de authentieke proporties van de eerste generatie van de Mustang. De bredere schouderlijn boven de achterwielen doen in pure Mustang-stijl denken aan spierbundels. De gestrekte achterzijde is voorzien van kenmerkende, opvallende driedelige achterlichten – de zogenoemde tri-bar-verlichting – en een nieuw ontworpen diffuser voor extra aerodynamische balans.

De Mustang Convertible biedt het gevoel van traditionele vrijheid in de open lucht. Met een simpele aanraking opent of sluit de bestuurder het volledig gevoerde en geïsoleerde stoffen dak, dat met een grendel midden boven de voorruit is ver- en ontgrendeld. De compacte constructie van het dak en de onafhankelijke achterwielophanging dragen ook bij aan de aanzienlijke kofferruimte, die groot genoeg is voor twee golftassen.

Een nieuw afdekpaneel van de motor, een zwarte veerpootbrug, nieuw ontworpen badges en strakker gemonteerde stroom-, brandstof- en remleidingen zorgen ervoor dat de motorruimte er fraaier dan ooit uitziet als de motorkap is geopend.

De nieuwe Mustang biedt bij zijn introductie keuze uit twaalf carrosseriekleuren, waaronder drie nieuwe: het opvallende Blue Ember, Vapor Blue en Yellow Splash. Er is ook te kiezen uit zwarte of rode Brembo-remklauwen, die beide zijn voorzien van het Mustang-logo, en uit twee nieuwe designs voor de lichtmetalen 19” velgen.

Meer veiligheidsvoorzieningen; meer technologie

Net als de elektrische Mustang Mach-E zijn de Ford Mustang fastback en convertible van de zevende generatie uitgerust met rijhulpsystemen van de nieuwste generatie, zoals Speed Sign Recognition, Reverse Brake Assist9, Intelligent Adaptive Cruise Control met Stop & Go10, Lane Centering Assist11 en Evasive Steer Assist12.

De eigenaar van een Mustang kan via de FordPass7-app verbonden blijven met de auto en op afstand diverse functies bedienen, zoals het starten en uitschakelen van de motor13, het ver- en ontgrendelen van de portieren, het lokaliseren van de auto en het controleren van de status van de Mustang14. De eigenaar kan ook belangrijke voertuiginformatie bekijken, waaronder het brandstof- en oliepeil en de onderhoudsgeschiedenis.

De nieuwe Mustang Dark Horse brengt rijplezier naar een ongekend niveau

De Mustang Dark Horse is de productieversie van de Mustang die het meest voorbereid is op gebruik op het circuit en is dan ook het uitgangspunt voor de inzet van de Mustang in de autosport.

De Mustang Dark Horse is uitgerust met een nog sterkere versie van de geheel nieuwe Gen IV V8-motor en is voorzien van nieuwe nokkenassen en een unieke Mustang Dark Horse-afstemming. Het concept met dubbel gasklephuis leidt twee keer zoveel lucht de motor binnen voor maximale prestaties. Het vermogen bedraagt 333 kW (453 pk) en er is 540 Nm koppel3. De Mustang Dark Horse is standaard voorzien van een unieke handgeschakelde TREMEC-zesversnellingsbak met een 3D-geprinte titanium versnellingspookknop, of Fords automatische tienversnellingsbak met schakelpeddels.

Een Performance Package is standaard, wat de circuitcapaciteiten van de Mustang benadrukt. Belangrijke componenten zijn onder meer extra koelers voor de motorolie en de transmissieolie (de laatste voor de optionele automatische transmissie), een speciale lichtere radiator met verbeterde warmteafvoer en krachtigere ventilatoren en koeling voor de achteras. Het standaard Torsen-sperdifferentieel maximaliseert de beschikbare tractie voor snellere acceleratie en betere balans in bochten.

Het Performance Package omvat ook een unieke afstelling van het onderstel, grotere stabilisatorstangen achter en robuuste dempers vóór, Brembo-remklauwen met zes zuigers vóór en remschijven van 390 mm diameter, een veerpootbrug, een verstevigingsframe achter, extra brede achterwielen (19 x 9” voor en 19 x 9,5” achter) en Pirelli P Zero PZ4-banden. Specifieke afstellingen van de actieve MagneRide®5-wielophanging zijn eveneens standaard voor optimale prestaties op de weg en op het circuit.

Een elektronische driftrem15 is nieuwe technologie voor het circuit en maakt het driftvermogen van de Mustang eenvoudig toegankelijk. De zogenoemde Performance Electronic Parking Brake is ontwikkeld om zowel beginnende bestuurders driftvaardigheid te laten leren en verbeteren, als om ervaren bestuurders te voorzien van een wedstrijdklaar systeem.

De Mustang Dark Horse is ook optisch onderscheidend. Een opvallende schaduwafbeelding omringt de donkere ledkoplampen en past bij de unieke glanzend zwarte grille met trapeziumvormige ‘neusgaten’ en de opnieuw ontworpen onderbumper met hoogglanzende ‘hoektanden’. Lagere zijskirts en een vaste achtervleugel, een unieke op de racerij geïnspireerde diffuser en vier donkere uitlaateindstukken zijn andere op circuitgebruik gerichte designelementen.

De traditionele Mustang-badges zijn vervangen door het nieuwe Mustang Dark Horse-logo op de voorste spatschermen, de dorpels en de achterklep. Een in Dark Tarnish geanodiseerde versie van het beroemde ponylogo blijft zichtbaar op het front.

In het interieur vervangt de speciale Mustang Dark Horse-badge het standaard Mustang-ponylogo op het instrumentenpaneel en de digitale displays. Verder is elk exemplaar voorzien van een unieke badge met het productienummer.

Specifiek voor de Mustang Dark Horse is de Blue Ember metallic lak – een koele, donkere tint die een warme gloed uitstraalt als er licht op valt. Het optionele Appearance Package omvat donkere Notorious Blue Brembo-remklauwen met een logo in het lichtere Grabber Blue.

Het op de autosport geïnspireerde stuurwiel met afgeplatte onderkant is in de automatische versies voorzien van zilverkleurig geanodiseerde schakelpeddels en een speciale Drive Mode-knop is binnen handbereik geplaatst. Het stuurwiel is afgewerkt met accentstiksels in Indigo Blue op een hoogwaardige suède bekleding. Erachter bevindt zich het digitale 12,4” instrumentenpaneel met aanpasbare schermen en Drive Mode-afhankelijke clusters.

Contrasterende blauwe stiksels op de portier- en stoelbekleding, de versnellingspookhoes en de middenconsole zorgen voor een sportieve sfeer in het interieur. Die wordt versterkt door de speciale blauwe veiligheidsgordels. Het Mustang Dark Horse Appearance Pack voegt stoelbekleding in Deep Indigo Blue toe met een unieke perforatie die nog meer blauwe tinten onder het oppervlak uitstraalt.

De interieurbekleding, lijsten en ventilatieopeningen zijn uitgevoerd in Black Alley – een donkere metallic glans die de heldere zilvertinten van andere Mustang-uitvoeringen vervangt. In het midden van de Mustang Dark Horse-cockpit met de handgeschakelde TREMEC-zesversnellingsbak bevindt zich een geanodiseerde blauwe titanium versnellingshendel die speciaal is behandeld om minder warmte vast te houden.

De nieuwe Mustang GT en de Mustang Dark Horse zijn vanaf vandaag in Nederland te bestellen voor een vanafprijs van respectievelijk €131.900 en €145.400.