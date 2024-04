De nieuwe PEUGEOT E-5008: ruime elektrische SUV van topklasse

Het model is gebaseerd op het STLA Medium-platform en uitgerust met een batterij die in Frankrijk wordt geproduceerd. De E-5008 is niet alleen een ruime SUV, maar valt ook op met zijn design en uitnodigende interieur. Tevens biedt PEUGEOT maar liefst 8 jaar/160.000 kilometer garantie voor de E-5008 via het ALLURE CARE-programma.