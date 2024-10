Gebruikte auto’s blijven terrein winnen

In september zijn er 162.483 gebruikte auto's verkocht, een stijging van 5,27 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen er 154.348 occasions van eigenaar wisselden. Over de eerste drie kwartalen van 2024 is de verkoop van gebruikte auto's met 9,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Met name hybride en elektrische modellen blijven in populariteit toenemen.