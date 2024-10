Opel Vivaro-e HYDROGEN wint trofee Belofte van het Jaar 2025

Volgens de onafhankelijke jury van bedrijfswagenexperts toont Stellantis lef met het op de markt brengen van deze ‘waterstof aangedreven’ bestelwagen en maakt Opel het rijden op waterstof prijstechnisch bereikbaar voor veel meer ondernemers.



“De waterstofpropositie van Stellantis is echt interessant”, concludeert de vakjury in zijn rapport over de Belofte van het Jaar 2025. Waterstof kan in de ogen van de jury een oplossing bieden voor bedrijven die hun wagenpark willen elektrificeren zonder afhankelijk te zijn van een laadnetwerk en oplaadtijden. De juryleden signaleren in de praktijk een toenemende belangstelling voor waterstofaandrijving bij lichte bedrijfswagens.