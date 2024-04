Verkoop nieuwe elektrische auto’s gestegen

In de maand maart zijn er 37.119 nieuwe auto’s op kenteken gezet, een half procent minder dan in maart 2023. Daarvan waren er 13.051 volledig elektrisch, 1,13 procent minder dan vorig jaar. Wanneer we kijken naar het eerste kwartaal van dit jaar, ontstaat een ander beeld: 101.849 nieuwe auto’s (+ 4,01 procent), waarvan 30.068 volledig elektrisch. Dat is 19,73 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. Dit alles blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC die vandaag bekend zijn gemaakt.