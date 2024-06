Hyundai N onthult tijdens 24-uursrace van Nürburgring IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec en kondigt samenwerking aan met Gran Turismo

Hyundai’s sportdivisie N keert terug naar de Nordschleife van de Nürburgring en mikt op de vierde opeenvolgende overwinning in de TCR-klasse in de 24-uursrace van de Nürburgring, ofwel de N24. Hyundai N onthult ook zijn IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec-versie.

Die heeft het ontwikkeld voor de komende Pikes Peak International Hill Climb. Tot slot maakt het bekend te gaan samenwerken met Gran Turismo.

‘We zijn blij dat we weer deelnemen aan de N24 op de Nürburgring. We zetten coureurs in uit Europa, Noord-Amerika en China en laten de ontwikkeling van ons autosportprogramma aan de hele wereld zien’, aldus Till Wartenberg, Vice President en Head of N Brand & Motorsport bij Hyundai Motor Company. ‘We investeren in de toekomst van de autosport met onze eerste elektrische Pikes Peak-racer én met onze plannen om samen te werken met Gran Turismo. De passie voor autosport blijft de kern van Hyundai N, ook in de toekomst.’