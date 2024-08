Met ChatGPT verhoogt CitroËn het comfort

Voor Citroën is comfort méér dan fysiek: comfort berust ook op diverse innovaties die gebruiksgemak verhogen. Daarom introduceert Citroën deze zomer de kunstmatige intelligentie van ChatGPT in de C4, C4 X, C5 X, Berlingo (zowel personen- als bedrijfsversie), Spacetourer en Jumpy. ChatGPT – ontwikkeld door OpenAI – is geïntegreerd in het infotainmentsysteem van Citroën en omvat het stem- en audioherkenningssysteem van SoundHound.

Als taalmodel voor kunstmatige intelligentie is dat ontwikkeld om een intelligente, interactieve ervaring te bieden die het dagelijks leven in de auto gemakkelijker maakt.



Enerzijds verbetert deze functie de spraakherkenning die al beschikbaar is in de genoemde modellen van Citroën, waardoor die de natuurlijke taal nog dichter benadert en nauwkeuriger reageert. Anderzijds léért deze functie ook, waardoor die een reisgenoot wordt die complexe vragen begrijpt en beantwoordt en advies kan geven over uiteenlopende onderwerpen – van historische informatie en tips over wat te doen in een stad, tot recepten en nog veel meer. ChatGPT is onderdeel van het Connect PLUS Pack (of te activeren via het contract voor de online navigatie in modellen die vóór juli 2023 besteld zijn).