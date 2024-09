Gebruikte auto’s steeds populairder

In augustus zijn er 193.940 gebruikte auto’s verkocht, een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen er 149.230 occasions van eigenaar wisselden. Hoewel benzineauto’s nog steeds veruit het populairst zijn, met 133.936 verkochte exemplaren, is de grootste groei te zien bij elektrisch aangedreven modellen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en RDC.

EV’s en hybrides

Tot nu toe zijn er dit jaar al 1.403.851 gebruikte auto’s verkocht, een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. De markt voor gebruikte elektrische auto’s stijgt het hardst. Tot en met augustus werden er 63.467 gebruikte EV’s verkocht, een stijging van 72 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het totaal op 36.976 verkochte elektrische occasions lag. Ook hybride modellen winnen terrein: met 177.465 registraties laat deze categorie in de maanden januari tot en met augustus een groei van 67 procent zien (ten opzichte van 106.354 registraties in 2023).

Meer betaalbare modellen

Gerard ten Buuren, voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, verklaart de groei van de tweedehands EV-markt door de toenemende beschikbaarheid van betaalbare modellen: 'Er komen steeds meer elektrische auto’s uit de lease terug op de markt.”

Ten Buuren: “Tegelijkertijd stijgen de prijzen van nieuwe auto’s en van brandstof, maar ook van andere huishoudelijke uitgaven, waardoor consumenten vaker kiezen voor een (gebruikte) elektrische auto. De hoge rente maakt het bovendien duurder om via private lease te rijden, wat een extra stimulans is om een gebruikte auto aan te schaffen. Ten slotte maakt het groeiend aantal huishoudens met zonnepanelen, in combinatie met lage wegenbelasting, elektrische auto’s steeds aantrekkelijker.'"

Gebruikte auto's naar brandstofsoort t/m augustus 2024

Benzine (1.052.533 registraties, 75,1% marktaandeel) Hybride (177.465 registraties, 12,7% marktaandeel) Diesel (95.889 registraties, 6,8% marktaandeel) Full EV (63.467 registraties, 4,5% marktaandeel) LPG (12.850 registraties, 0,9% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde occasions t/m augustus 2024

Volkswagen Polo (40.666 registraties, 2,9% marktaandeel) Volkswagen Golf (37.919 registraties, 2,7% marktaandeel) Toyota Aygo (21.656 registraties, 1,5% marktaandeel) Ford Fiesta (21.358 registraties, 1,5% marktaandeel) Renault Clio (20.557 registraties, 1,5% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde EV-occasions t/m augustus