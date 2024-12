Avenger best verkochte Jeep in Nederland

De Jeep Avenger – de eerste 100% elektrische SUV van het merk – belichaamt het unieke DNA van Jeep in een compact formaat, wat een van de sleutels is tot zijn wijdverbreide succes.

In Nederland is de Avenger met 3.200 verkochte exemplaren zelfs de bestverkochte Jeep ooit. Ook in Europa bereikt het model diverse topnoteringen in de verkoopstatistieken. Om uit te groeien tot het groenste SUV-merk ter wereld, positioneert Jeep de elektrische Avenger nog aantrekkelijker in de markt.



De Jeep Avenger biedt de onmiskenbare rijprestaties en de vrijheid waar Jeep-modellen om bekendstaan. Het model biedt uitmuntende all-weather- en offroad-capaciteiten, is wendbaar en responsief, heeft een stoere uitstraling en biedt een garantie voor avontuur.