Stellantis bevestigt toekomstplannen voor Opel en Duitsland

Daar bevestigden zij hun steun en toewijding aan de toekomst van de plek. Samen met Florian Huettl, CEO van Opel en Stellantis Managing Director in Duitsland, bezochten zij de productiehal waar de populaire Opel Astra en de DS4 van het zustermerk DS Automobiles worden geproduceerd. Daarnaast kregen zij in het Design Centre inzicht in Opels toekomstige modelaanbod. Ook namen zij de tijd om in gesprek te gaan met medewerkers en sociale partners.



“Opel en Duitsland zijn erg belangrijk voor Stellantis. Juist in deze periode van grote veranderingen in de industrie was dit bezoek aan Rüsselsheim een mooie gelegenheid om onze steun aan de Duitse activiteiten en de samenwerking met belangrijke partners, zoals IG Metall, opnieuw te benadrukken. Met deze gezamenlijke aanpak willen we duurzame kansen creëren voor iedereen in Duitsland, waarbij de bouw van de grEEn-campus in Rüsselsheim een eerste voorbeeld is,” zei Stellantis-voorzitter John Elkann.