Toyota Nederland verhoogt BPM niet voor plug-in hybrides en batterij-elektrische modellen

Ook de prijzen van meerdere hybride-modellen worden niet verhoogd. Per 1 januari stijgt de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) in Nederland. Voor batterij-elektrische modellen wordt de BPM voor het eerst geheven: een bedrag van 667 euro. Toyota Nederland houdt de prijs van batterij-elektrische modellen echter gelijk en zal dit bedrag niet aan klanten doorberekenen. Toyota werkt in Europa sterk aan CO2-reductie en wil in 2040 volledig koolstofneutraal zijn.