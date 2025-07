Leapmotor opent 1.500ste Global Store en vergroot aanwezigheid op markten wereldwijd

Leapmotor is een van de snelste groeiende Chinese EV-merken en bewijst dat met de opening van de 1.500ste Global Store in Hongkong, waar het merk tegelijk ook de modellen C10 en T03 op de markt bracht. Het onderstreept de snelle expansie en de toewijding aan het opbouwen van een sterk internationaal verkoop- en servicenetwerk.

Met ingang van juni 2025 is Leapmotor actief in meer dan 30 internationale markten, verspreid over Europa, het Midden‑Oosten & Afrika, en de Azië‑Pacificregio. In Europa heeft Leapmotor strategische partnerschappen gesloten met gevestigde autogroepen om de marktpenetratie te versnellen. Het gaat om nieuwe samenwerkingen met regionale distributeurs en dealernetwerken in Ierland (Gowan Auto), Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije en Kroatië (met de Emil Frey Group), en Bulgarije (met SFA Automotive LTD).