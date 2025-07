Opel Grandland Electric nu ook met vierwielaandrijving

Na als eerste Duitse fabrikant in 2024 elk model met een batterij-elektrische aandrijving aan te bieden, zet Opel in 2025 zijn elektrificatie-offensief voort.

Het merk uit Rüsselsheim gaf onlangs al een teaser vrij van volledig elektrische, high-performance GSe-modellen. Nu toont het de eerste beelden van de nieuwe Opel Grandland Electric AWD – het eerste volledig elektrische model met het Blitz-embleem dat verkrijgbaar is met vierwielaandrijving.

"Onze topklasse Grandland SUV is een mijlpaal voor Opel – een mijlpaal die sinds de start van de voorverkoop in oktober enorm populair blijkt," aldus Opel CEO Florian Huettl. "Klanten hebben al keuze uit batterij-elektrische aandrijving, plug-in hybride en hybride met 48-volttechnologie. Nu breiden we dat aanbod verder uit met de Grandland Electric AWD. Zo zorgen we ervoor dat klanten kunnen genieten van maximale efficiëntie en veiligheid onder uiteenlopende weers- en wegomstandigheden – gecombineerd met volop rijplezier."