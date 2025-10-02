Leapmotor B10 beleeft Nederlandse première tijdens EV Experience op Circuit Zandvoort

De volledig elektrische Leapmotor B10 beleeft zijn Nederlandse première tijdens de EV Experience op Circuit Zandvoort, van 2 tot en met 4 oktober.

Het grootste publieksevenement voor elektrisch rijden in Nederland vormt het perfecte podium voor deze compacte SUV in het populaire C‑segment. In de Leapmotor pitbox staat de B10 centraal, naast een statische presentatie van de C10. Bezoekers kunnen bovendien op het circuit een testrit maken in de volledig elektrische Leapmotor C10 en T03.

De EV Experience op Circuit Zandvoort is een jaarlijks terugkerend evenement waar bezoekers op laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met elektrisch rijden. Verdeeld over de paddock en het circuit presenteren tientallen merken hun nieuwste elektrische modellen. Ook Leapmotor is dit jaar aanwezig, met als blikvanger de nieuwe B10.

