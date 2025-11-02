Leapmotor bereikt mijlpaal van een miljoen

Leapmotor heeft in sneltreinvaart een productieaantal bereikt van een miljoen voertuigen. Het is daarmee de tweede nieuwe autofabrikant in China die toetreedt tot de “Million Club”.

Dit historische moment is niet alleen een doorbraak in productiecijfers, maar ook het bewijs dat de ontwikkelingsstrategie succesvol uitpakt. Een aanpak die is gebaseerd op het credo “vooruitgang nastreven met behoud van stabiliteit, opbouwen en ontwikkelen”. Dit zogenoemde “Leapmotor-fenomeen” heeft veel aandacht gekregen in de industrie.

Deze mijlpaal is verbazingwekkend snel bereikt. Van de 500.000ste tot de een miljoenste auto had Leapmotor slechts 343 dagen nodig, waarmee het een record vestigde als de snelste nieuwe autofabrikant in China. Deze groei is illustratief voor de systematische aanpak van voertuigontwikkeling en marktverkenning, en laat zien dat Leapmotor stabiel een nieuw tijdperk van grootschalige en hoogwaardige ontwikkeling is ingeslagen.