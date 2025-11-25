Rijden met de nieuwe Renault Clio: de compacte hatchback met superkrachten

Toch bracht elke generatie van de Clio haar eigen revolutie teweeg en zette het model steeds de toon. De eerste generatie van de Clio was de eerste stadsauto die voldeed aan de normen van grotere auto’s uit hogere segmenten. In Frankrijk werd dit krachtig verwoord met de slogan “tout d’une grande” – vrij vertaald: “alle kwaliteiten van een grotere auto”. Die slogan bleek ook op te gaan voor latere generaties, ondanks hun verschillende karakters.

De Clio is vanaf de eerste generatie – die van 1990 – een bestseller. Succes zit dan ook in het DNA van het model.

Bij elke nieuwe generatie definieerde de Renault Clio de normen in het B-segment opnieuw. Dit gebeurde steeds met als doel beter in te spelen op veranderende behoeften van klanten. De nieuwe Renault Clio – die vanaf november te bestellen is – zet die benadering actief voort.

De Clio II bood een meer ‘coconachtige’ ervaring op het gebied van design en comfort. De Clio III bracht de beleving van kwaliteit op een ongekend niveau in het B-segment en introduceerde moderne voorzieningen, zoals het Carminat Tom-navigatiesysteem. De Clio IV zorgde voor een designdoorbraak met zijn warme, sensuele lijnen. Die benadering was nog verder uitgewerkt in de Clio V, met een baanbrekend interieurontwerp dat was opgebouwd rond een centraal display, gelijktijdig met de opkomst van multimedia. Nu luidt Clio VI opnieuw een revolutie in, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Het succes van de Clio in de afgelopen 35 jaar is ook te danken aan de geavanceerde aandrijflijnen, die altijd aansloten op de eisen van hun tijd. De 1,5-liter dCi-dieselmotor, geïntroduceerd in Clio II, geldt nog steeds als maatstaf binnen zijn categorie. Op zijn beurt was de full hybrid E-Tech aandrijflijn van de vijfde generatie Clio bijzonder succesvol. Die was goed voor 30% van de verkopen in Europa.

In totaal zijn er wereldwijd bijna 17 miljoen exemplaren van de Clio verkocht, verspreid over 120 landen. Daarmee is het de bestverkochte Franse auto aller tijden.

Een nieuwe generatie met extra vermogen

De nieuwe Renault Clio laat met zijn expressieve design, meer premium proporties, geavanceerde aandrijflijnen en de nieuwste technologieën duidelijk zien wat de ambities zijn.

De zesde generatie Clio is een auto met extra vermogen. Het design is volledig vernieuwd en valt op door zijn gedurfde en onderscheidende uitstraling. De aangepaste proporties en grotere afmetingen positioneren de Clio nu nadrukkelijk aan de bovenkant van zijn segment.

De dynamische uitstraling wordt versterkt door een nieuwe reeks aandrijflijnen die tot de efficiëntste in hun klasse behoren. Topper is de nieuwe full hybrid E-Tech 160. Deze is zuiniger en efficiënter dan zijn voorganger. Hij verbruikt tot 40% minder brandstof ten opzichte van een benzinemotor en kan tot 80% van de rijtijd in de stad volledig elektrisch rijden. Daarmee vormt deze aandrijflijn een ideale aanvulling op het elektrische aanbod van Renault.

Het instapmodel is uitgerust met een nieuwe 115 pk sterke benzinemotor. De aandrijflijn vertegenwoordigt een grote stap vooruit in het instapsegment, zowel op het vlak van prestaties als efficiëntie. De 115 pk benzinemotor is leverbaar met handgeschakelde versnellingsbak en met EDC-automaat.

Binnen valt het dubbele V-vormige scherm op van het OpenR Link-multimediasysteem met Google built-in – een primeur in dit segment. Dit systeem wordt vergezeld door talloze geavanceerde technologieën en rijhulpsystemen die het uitrustingsniveau optillen richting het hogere segment. In totaal biedt de nieuwe Renault Clio tot 29 rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie (ADAS).

Bij het ontwerpen van de zesde generatie van de Clio begonnen de designteams van Renault aan een nieuw hoofdstuk. Ze zetten alles op alles om een nieuwe generatie uiterst technische, hoogwaardig afgewerkte modellen voor het merk te creëren. Geïnspireerd op de conceptcar Embleme ontwikkelden zij een uitgesproken, sensuele carrosserie en een krachtige led-signatuur. Het resultaat is een aantrekkelijk en expressief model, met een uitgesproken Latijns karakter.

Exterieurdesign: gespierd, sensueel en met meer Latijnse flair dan ooit

Eén blik op de Clio volstaat om het intensieve werk in de vroege ontwerpfase te herkennen. De proporties zijn grondig herzien: met een langere motorkap, een wielbasis die is vergroot tot 2,59 meter (een toename van 8 mm) en een opvallend dynamische daklijn, die doet denken aan die van een ultra-compacte coupé. Daarmee herschrijft de Clio de regels binnen zijn segment. De vormgeving wordt versterkt door een sharkfin-antenne en een geïntegreerde achterspoiler. De nieuwe Clio is gegroeid ten opzichte van de vorige generatie. De lengte nam toe van 4,05 tot 4,12 meter (+67 mm), met verlengde overhangen. De breedte groeide van 1,73 tot 1,77 meter (+39 mm). De hoogte bleef bescheiden en bedraagt nu 1,45 meter (+11 mm).

Vooraanzicht: maximale persoonlijkheid en een vastberaden uitstraling

Het nieuwe front oogt uiterst expressief, met karakterlijnen op de motorkap die samenkomen bij een prominente grille, afgewerkt met diamantvormige accenten. De nieuwe lichtsignatuur – met grote dagrijverlichting die verwijst naar de diamantvorm van het Renault logo – versterkt dit karakter. De projectorkoplampen, geplaatst in een zwarte behuizing als in een vitrine, zorgen voor een vastberaden blik. Het resultaat is spectaculair.

Wanneer lijnen dynamische spanning oproepen

Het gestroomlijnde silhouet komt tot leven door een afwisseling van holle en bolle vormen, gecombineerd met strakke spanningslijnen die het licht vangen. Hierdoor ontstaat een frisse, levendige uitstraling en een opvallende dynamische spanning. Zwarte wielkastranden – standaard op alle uitvoeringen, met een matte afwerking voor de instapversie en glanzend bij de hogere uitrustingsniveaus – versterken het sportieve karakter van de nieuwe Clio. In combinatie met 18-inch lichtmetalen wielen (afhankelijk van de uitvoering) en de toegenomen breedte ontstaat een krachtige visuele aanwezigheid op de weg.

De nieuwe Renault Clio is hightech, hyperconnected en uitgerust met de beste voorzieningen uit de topmodellen van Renault. Het alles-in-één OpenR Link-infotainmentsysteem met Google built-in, dataverbindingen en uitgebreide connectiviteitsopties biedt een gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van de premium modellen van Renault. Daarnaast ondersteunt het systeem connected onderhoud en over-the-air software-updates. Het aanbod omvat bovendien 29 rijhulpsystemen (ADAS), aangevuld met Safety Score en Safety Coach, waarmee de Clio een uitzonderlijk compleet technologiepakket biedt.

Next-level technologie aan boord

Het OpenR Link-multimediasysteem met Google built-in is een primeur in dit segment. Het systeem bestaat uit twee 10-inch schermen, waarvan het centrale display naar de bestuurder is gericht. Het biedt een uitgebreid pakket aan connected infotainmentdiensten. Daaronder Google Maps, Google Assistant (waarmee ook bepaalde voertuigfuncties zijn te bedienen) en Google Play, dat toegang geeft tot meer dan 100 apps. Tot de exclusieve partner-apps behoren onder meer ’s werelds populairste radiozenders via Radioplayer for Renault, muziek-streaming-diensten zoals Spotify of Amazon Music, video-apps zoals Prime Video, premium abonnementsdiensten zoals HBO Max, het exclusieve muziekspel SongPop for Renault en de Vivaldi-internetbrowser.

Een nieuw datapakket

Klanten krijgen nu 2 GB gratis data per maand gedurende drie jaar (of tot het einde van hun leasecontract via Mobilize Financial Services) om gebruik te maken van apps die zij via Google Play downloaden. Dit is ruim voldoende voor dagelijks gebruik van de meest populaire in-car apps, bijvoorbeeld tot 40 uur muziek-streaming in standaardkwaliteit of drie uur video-streaming. Voor intensieve gebruikers is er een aanvullend dataplan beschikbaar.

Omdat de apps en data rechtstreeks in het infotainmentsysteem van de auto zijn geïntegreerd, hoeven bestuurders hun smartphone onderweg niet te gebruiken. Dat vergroot de veiligheid en voorkomt oververhitting van het apparaat.