Wereldpremière Leapmotor A10

Leapmotor onthult vandaag de A10 (B03X buiten China), het eerste model dat is ontwikkeld op het volledig nieuwe wereldwijde A‑platform. Dit nieuwe model beleeft zijn wereldpremière tijdens een speciale preview in Guangzhou.

Gepositioneerd als een "slimme premium SUV met groot rijbereik" is de A10 ontworpen om drie hardnekkige dilemma's in de industrie te doorbreken: dat premium per se duur moet zijn, dat kleine auto's weinig technologie bieden en dat compacte afmetingen ten koste gaan van ruimte.

Dankzij de nieuwste architectuur van Leapmotor biedt de A10 hoogwaardige rijsystemen, een toonaangevend EV‑rijbereik in zijn segment, een flexibel interieur en wereldwijde kwaliteitsstandaarden.