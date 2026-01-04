Range Rover presenteert een nieuwe, ambachtelijke laktechniek

Range Rover presenteert een nieuwe, ambachtelijke laktechniek met spiegelglansafwerking voor alle Bespoke-opdrachten met hoogglanslak. De exclusieve afwerking – geïnspireerd door het heldere oppervlak van gepolijst marmer en lakleer – levert een ongekende diepte en helderheid op.

Daarmee zet Range Rover een nieuwe standaard voor gepersonaliseerde exterieurafwerkingen op de Range Rover en Range Rover Sport.

De introductie volgt op het drukste jaar ooit voor de Bespoke-service, met een recordaantal opdrachten en speciale edities van de Range Rover. Voorbeelden hiervan zijn de Range Rover Fifty-Five Edition – een eerbetoon aan de originele Lincoln Green Range Rover uit 1970 – en de Range Rover Asilomar, geïnspireerd door de blauwe tinten van Monterey Bay. Deze uitvoering kenmerkt zich door een two-tone exterieur en met de hand vervaardigd borduurwerk in het interieur.