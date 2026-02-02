maandag, 2. februari 2026 - 10:26 Update: 02-02-2026 10:28
Aanstaande Jaguar GT begint aan extreme wintertests
Foto: Jaguar
Amsterdam
Jaguar is begonnen met de nieuwste fase van koudweertests voor de volledig elektrische vierzits GT.
De tests vinden plaats rond de poolcirkel, bij temperaturen tot -40° C.
De nieuwe elektrische vierzits GT ondergaat het meest intensieve validatieprogramma dat Jaguar ooit heeft uitgevoerd. In totaal worden 150 prototypes ingezet, die samen honderdduizenden testkilometers afleggen – over woestijnsnelwegen en bevroren meren tot in geavanceerde virtuele omgevingen.