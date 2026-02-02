Aanstaande Jaguar GT begint aan extreme wintertests

Jaguar is begonnen met de nieuwste fase van koudweertests voor de volledig elektrische vierzits GT.

De tests vinden plaats rond de poolcirkel, bij temperaturen tot -40° C.

De nieuwe elektrische vierzits GT ondergaat het meest intensieve validatieprogramma dat Jaguar ooit heeft uitgevoerd. In totaal worden 150 prototypes ingezet, die samen honderdduizenden testkilometers afleggen – over woestijnsnelwegen en bevroren meren tot in geavanceerde virtuele omgevingen.