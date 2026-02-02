Suzuki behoort tot de meest betrouwbare automerken volgens Consumentenbond

Suzuki heeft een sterke tweede plaats behaald in het meest recente betrouwbaarheidsonderzoek van de Consumentenbond.

In dit grootschalige onderzoek, uitgevoerd op basis van een enquête onder bijna 50.000 autobezitters in samenwerking met andere Europese consumentenorganisaties, werd Suzuki beoordeeld als één van de meest betrouwbare automerken.

De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond zijn gebaseerd op ervaringen van eigenaren met auto's vanaf bouwjaar 2014 tot en met begin 2025. Zij rapporteerden onder meer het aantal en de ernst van mankementen, waarbij rekening is gehouden met factoren zoals leeftijd van het voertuig en jaarlijks gereden kilometers.