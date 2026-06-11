Europese milieuzones worden strenger

Europa zet vol in op schonere lucht in de binnensteden. In steeds meer Europese steden gelden inmiddels milieuzones, en bestaande zones worden geleidelijk uitgebreid of strenger gehandhaafd. Zo zijn er in 2026 in Frankrijk meerdere nieuwe zones bijgekomen, waaronder in Bordeaux, Nantes en Rennes. Voor Nederlandse automobilisten die met de auto op vakantie gaan, heeft dat directe gevolgen.

Wie zonder de juiste milieusticker een zone binnenrijdt, riskeert een boete. Voor personenauto's gaat het in Frankrijk om 68 euro en in Duitsland om 100 euro. Die bedragen zijn geen theorie. Franse autoriteiten handhaven steeds actiever met camerasystemen, en Nederlandse kentekens worden daarbij niet uitgezonderd: een boete kan naar het thuisadres in Nederland worden gestuurd.

De regelgeving verschilt per land en zelfs per stad, wat het voor reizigers lastig maakt om te weten wat precies nodig is. "We merken dat mensen vaak pas twee dagen voor vertrek beseffen dat ze een sticker nodig hebben," zegt Thomas Bakker, medewerker bij Reisklaar in Zwolle. Dat patroon keert elk vakantieseizoen terug.

Buitenlandse overheidssites als struikelblok

Het aanvragen van een milieusticker klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. De officiële Franse site voor de Crit'Air-vignette is beschikbaar in het Frans, Engels en Duits, maar de vertaling bevat regelmatig onduidelijkheden. Een creditcard is bovendien vaak vereist voor betaling, iets dat lang niet elke Nederlandse automobilist direct bij de hand heeft.

Sandra Vermeer uit Utrecht reed vorig jaar met haar gezin naar de Ardèche. "Ik probeerde de sticker via de Franse overheidssite te bestellen, maar kwam er niet doorheen. De betaling werd twee keer geweigerd met mijn bankpas," vertelt ze. Uiteindelijk regelde ze het via een Nederlands serviceplatform, drie dagen voor vertrek.

Zulke ervaringen zijn geen uitzondering. De taalbarrière en het ontbreken van vertrouwde betaalmethoden zoals iDEAL vormen voor veel Nederlanders een concrete drempel. Juist die combinatie van onbekende websites en tijdsdruk leidt ertoe dat reizigers het er soms maar op wagen zonder sticker.

Handmatige controle voorkomt fouten op de sticker

Wie zelf een milieusticker aanvraagt, voert de voertuiggegevens handmatig in. Een fout in het kenteken of het voertuigidentificatienummer kan ertoe leiden dat de sticker niet geldig is. Bij een controle langs de weg telt zo'n sticker dan niet mee.

Sommige aanbieders controleren de aanvraag voordat die wordt doorgestuurd naar de uitgevende instantie. De ingevoerde gegevens worden dan vergeleken met het kentekenbewijs, zodat een typefout of verwisseling van nummers eruit gehaald kan worden voordat de sticker definitief wordt aangemaakt. Een verkeerd overgenomen cijfer is daarbij een veelgemaakte fout.

Wat verandert er nog meer in 2026 voor reizigers?

Naast strengere milieuzones verandert er dit jaar ook het een en ander in het vignetbeleid van meerdere Europese landen. In Oostenrijk is 2026 het laatste jaar waarin het bekende kleefvignet voor de voorruit nog geldig is. Vanaf 2027 stapt het land volledig over op het digitale vignet, dat aan het kenteken wordt gekoppeld. Het Zwitserse jaarvignet kost in 2026 onveranderd 40 Zwitserse frank, omgerekend zo'n 43 euro.

Voor automobilisten die meerdere landen doorkruisen, stapelen de administratieve vereisten zich op. Een medewerker bij Reisklaar geeft aan dat klanten voor één enkele reis soms zowel een Franse Crit'Air-sticker, een Duitse Umweltplakette als een Oostenrijks vignet nodig hebben. Elk document kent zijn eigen aanvraagprocedure en levertijd, wat de voorbereiding complex maakt.

De trend naar strengere handhaving zet de komende jaren naar verwachting door. De Europese Commissie zet in haar beleid steeds sterker in op schonere stadslogistiek en moedigt lidstaten aan om milieuzones uit te breiden en beter te handhaven met cameratechnologie. Diverse grote steden hebben aangekondigd hun zones de komende jaren verder te verkleinen.

Voor Nederlandse automobilisten wordt het daarmee steeds belangrijker om ruim voor vertrek na te gaan welke documenten onderweg vereist zijn. De boetes lopen op, het aantal zones groeit en de handhaving wordt digitaler. Wie dat weet, kan zich er tenminste op tijd op voorbereiden.