Nieuwe Formula E GEN4-raceauto van Nissan tilt elektrisch racen naar ongekend niveau

De ontwikkeling van de compleet nieuwe GEN4-raceauto is in volle gang, voorafgaand aan het dertiende seizoen van het ABB FIA Formula E World Championship. De vierde generatie Formula E-auto betekent een grote technische stap vooruit, met aanzienlijk meer vermogen, verbeterde aerodynamica en voor het eerst permanente vierwielaandrijving.

Voor Nissan biedt de GEN4-auto nieuwe mogelijkheden om technologieën verder te verfijnen en uiteindelijk toe te passen in toekomstige modellen voor de openbare weg. De ontwikkeling van de GEN4-raceauto van Nissan vindt plaats vanuit het technische centrum van het team in het Franse Viry-Châtillon. Regerend Formula E-wereldkampioen Oliver Rowland is nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces.