Toyota ontwikkelt nieuwe generatie hybride aandrijflijnen voor toekomstige multi-pathway-platforms

Het systeem combineert een nieuwe familie 1,5-liter viercilindermotoren, met zowel atmosferische als turbovarianten, met lichtere en compactere elektromotoren, vermogensregeleenheden en omvormers. Toyota streeft naar een verbetering van de brandstofefficiëntie met meer dan 15%. Het nieuwe hybridesysteem is bovendien aanzienlijk compacter en kan worden geïntegreerd in het nieuwe multi-pathway-platform.

De energievoorziening verschilt per regio en land, net als de behoeften en voorkeuren van klanten. Toyota speelt hier met zijn multi-pathway-aanpak op in door verschillende geëlektrificeerde aandrijflijnen aan te bieden en het aanbod af te stemmen op de marktvraag. Het hybridesysteem van de volgende generatie is ontworpen om deze flexibiliteit te ondersteunen, zowel bij de ontwikkeling als bij de productie van voertuigen.