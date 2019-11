Premie zorgverzekering stijgt in 2020

Gemiddeld stijgt de premie met 2,26 euro per maand, zo blijkt uit het premie-overzicht van vergelijkingssite Vergelijkjezorgverzekering.nl. Deze stijging ligt nog redelijk in lijn met de verwachting van het kabinet. Die voorspelde tijdens Prinsjesdag een stijging van zo’n 3 euro per maand.

Verschillen tussen verzekeraars

De zorgverzekeraars hebben wel veel verschillende dingen gedaan. Bij CZ daalt de zorgpremie in 2020 bijvoorbeeld flink, tot wel 5,50 euro per maand. Menzis ziet een lichte stijging, maar de restitutiepolis stijgt met 8 euro per maand wel hard.

Dan zijn ze onderlinge verschillen in premies ook nog groot. Zo biedt Zekur de goedkoopste verzekering aan bij een standaard eigen risico (101,95 euro per maand). De basisverzekering bij de Amersfoortse kost je ruim 40 euro per maand meer (142,95). Op jaarbasis is dat verschil 492 euro, voor allebei een basisverzekering met dezelfde dekking.

Collectieve zorgverzekering stijgt wel

Per 1 januari 2020 zal de collectiviteitskorting worden gehalveerd. Die gaat van 10 naar 5 procent. Ruim 60 procent van alle Nederlanders heeft zo’n collectieve zorgverzekering.

Door de halvering van de korting, stijgen de premies van de collectieven wel. Ook al heeft Zilveren Kruis bijvoorbeeld de vaak gekozen naturapolis laten zakken in premie met 1 euro, zal je als collectief daar zo’n 5 euro per maand meer gaan betalen, omdat de korting zakt.

Vergelijk goed

Zoals eigenlijk ieder jaar, is het ook dit jaar weer aan te raden om eens naar je zorgverzekering te kijken. Je kan namelijk een hoop geld besparen. Dit kan je met een online zorgvergelijker doen.

Je kunt besparen omdat je al jaren bij dezelfde (collectieve) verzekering zit, die niet meer geschikt voor je is. Omdat je zorgbehoeften voor volgend jaar veranderen. Omdat je zorgpremie aankomend jaar flink omhoog gaat. Of omdat je ergens anders voordeliger uit kan zijn.

Vergelijken is nog mogelijk tot en met 31 december 2019. Als je voor die tijd overstapt, dan zal je oude zorgverzekering automatisch worden opgezegd door je nieuwe zorgverzekeraar.