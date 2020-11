Covid-19 sneltesten moeten betaalbaar en voor iedereen beschikbaar zijn

Het hoge aantal besmettingen met het coronavirus zorgt voor een grote druk op de zorg en reguliere teststraten. Wachttijden voor een test lopen in verschillende regio’s sterk op en het duurt vaak meerdere dagen voordat de uitslag van de test beschikbaar is. We zien dan ook dat de afgelopen weken veel commerciële sneltest-straten zijn opgebouwd. Een mooie ontwikkeling waardoor de testcapaciteit stijgt en mensen met een negatieve testuitslag gerustgesteld en snel weer aan het werk kunnen. Maar zo’n sneltest is niet voor iedereen weggelegd, de kosten van een dergelijke test zijn aanzienlijk. “Niet nodig,” stelt Jeroen de Jong, directeur van SpoedtestCorona die afgelopen week op het terrein van het Van der Valk Hotel in Ridderkerk een sneltest-straat opende.

Efficiënt, veilig en betaalbaar

“Wij werken met een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport goedgekeurde test. Al ons personeel is medisch geschoold en alleen de aanwezige arts mag een diagnose stellen als de test is uitgevoerd. De prijs die wij hiervoor vragen ligt zo’n beetje de helft lager dan bij andere sneltest aanbieders. En dat terwijl veel andere teststraten die de hoofdprijs vragen, zich niet aan de gestelde richtlijnen van de overheid houden.” Op SpoedtestCorona.nl is een uniek platform ingericht dat het mogelijk maakt om de testuitslagen efficiënt en binnen 20 minuten automatisch via e-mail aan de geteste personen te versturen. Daarnaast worden vanuit dit slimme platform regionale gezondheidsinspecties direct op de hoogte gesteld van de resultaten.

Uitbreiding testcapaciteit

Op dit moment kan men voor de betaalbare sneltesten van SpoedtestCorona terecht bij de ingerichte teststraat op het terrein van Het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Hier zijn deze week de eerste sneltesten afgenomen. Het streven is om in de komende periode twee SpoedtestCorona teststraten per week te openen in zowel Nederland als België. “Wij zijn van mening dat een Covid-19 sneltest voor iedereen beschikbaar moet zijn. Hier op het terrein van het Van der Valk hebben wij onze eerste straat ingericht. Door het proces steeds verder te optimaliseren kunnen wij de testen steeds goedkoper aanbieden en in meerdere regio’s sneltest-straten inrichten. En dat is nodig, want daar is een grote behoefte aan. Juist ook bij de mensen die het iets minder breed hebben”, aldus Jeroen de Jong.

Sneltesten voor minima

Op dit moment wordt bij de directie van SpoedtestCorona gesproken over een donatie van testen op volledige non-profit basis. Dat houdt in dat zij een groot aantal neusswab sneltesten beschikbaar gaan stellen voor hen die wel baat hebben bij een snelle gezondheidscheck, maar niet over de middelen beschikken om daar fors voor te betalen. Hoe een dergelijke donatie zal worden ingericht wordt onderzocht en met verschillende betrokken partijen over gesproken.

Over SpoedtestCorona

Een ambitieuze groep ondernemers en medici heeft de handen ineengeslagen. Geïnspireerd door de grote maatschappelijke behoefte aan professionele sneltest capaciteit en gemotiveerd door de vele partijen die daar in hun ogen zeer hoge tarieven voor rekenen, is een geautomatiseerd platform ontwikkeld. Samen met een efficiënte en professionele werkwijze beoogt SpoedtestCorona hiermee test-straten van de hoogst haalbare professionaliteit en kwaliteit. Zij hebben als doel om voor iedereen een betaalbare en veilige test beschikbaar te stellen. Op dit moment kost een test €59,- ex. btw, maar zij streven ernaar om binnen een paar maanden een prijs van rond de €49,- te kunnen hanteren. Bij alle sneltest-straten van SpoedtestCorona verzorgt gecertificeerd personeel de officiële ID-controle en is een veiligheidsteam aanwezig. De eerste teststraat van SpoedtestCorona is te vinden op het terrein van het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1 in Ridderkerk, vlak naast de A15. Meer informatie vindt u op https://www.spoedtestcorona.nl/