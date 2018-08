'Nederlandse fietser omgekomen in Tadzjikistan'

In het Aziatische Tadzjikistan is een Nederlandse fietser om het leven gekomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tadzjikistan meldt dat een nog onbekende automobilist op een groep van zeven fietsers is ingereden. Hierbij is een Nederlander om het leven zijn gekomen. Drie andere fietsers raakten gewond. Hun nationaliteit is nog niet bekend gemaakt. De automobilist zou na het ongeval zijn gevlucht.