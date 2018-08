Doden en tientallen gewonden bij grote explosie tankwagen in Italië

Volgens de locale media zijn onder de gewonden 13 agenten. Deze stonden het verkeer te regelen van een eerder ongeval op de snelweg. Bij deze aanrijding was een vrachtwagen betrokken die vermoedelijk LPG vervoerde. De vrachtauto ontplofte waarna er een enorme vuurbal ontstond.

Door de ontploffing stortte een deel van de verhoogde weg in. De brand sloeg over naar een terrein met auto's en een showroom. Meerdere voertuigen op dat terrein vatten vlam.

De brandweer zette zelfs een blushelikopter in om het vuur te blussen. Het verkeer op de snelweg liep kompleet vast. Mensen konden geen kant meer op. Ook ruiten van woningen en bedrijven in de buurt van het incident sprongen door de klap. Veel bewoners zijn elders ondergebracht. De hulpdiensten reden op en af om de vele gewonden naar ziekenhuizen over te brengen.