Hoofdverdachte doodschieten agent weet niets meer

Volgens het Laatste Nieuws verklaart T. tegenover de politie dat de gebeurtenissen van zaterdag, tussen het verlaten van het café en het moment dat hij gewond werd gevonden in een tuin, één groot zwart gat is. Daarnaast beroept de Nederlander zich op zijn zwijgrecht.

Yvo T. ging afgelopen zaterdag stappen in Spa en kreeg ruzie in een café. De eigenaar van het etablissement belde de politie die meteen ter plaatse kwam. T. en zijn kameraden waren inmiddels in een taxi gestapt. Toen agenten de Nederlanders wilde controleren, werd één van de agenten in zijn hoofd geschoten. Zijn collega beantwoorde het schot van T. en raakte hem in zijn buik.

Volgens bronnen is Yvo T. een man met veel problemen. Hij zou bij zijn ouders in de tuin wonen in een caravan. Daarnaast zou hij vaker betrokken zijn geweest bij drugs- en geweldsincidenten.