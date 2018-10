'Dringend meer voorzorgsmaatregelen nodig in Oeganda tegen verspreiding ebola'

Meer voorzorgsmaatregelen noodzakelijk

Met de recente ebola-uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo is de noodzaak nog groter meer voorzorgsmaatregelen te nemen. Tienduizenden mensen in de buurlanden lopen gevaar om de ziekte te krijgen. Tegelijkertijd kampen vele vluchtelingen in Oeganda al met andere ziektes door de slechte sanitaire voorzieningen. Giro 6868 van het Rode Kruis staat open om te zorgen voor meer sanitair en veilig drinkwater.

Rode Kruis hulpverleners aangevallen bij begrafenis

De hulpverlening van het Rode Kruis in Congo is sinds de nieuwe uitbraak van ebola volop opgeschaald. Helaas is de toegang voor hulpverleners in sommige gebieden moeilijk door het conflict. De kans op verspreiding van ebola neemt verder toe, omdat het Rode Kruis op sommige plekken in DRC is gedwongen te stoppen met het veilig begraven van eventuele slachtoffers. Dit gebeurde na een aanval op drie Rode Kruis-hulpverleners begin oktober tijdens de begeleiding van een begrafenis van een ebolaslachtoffer. Het veilig begraven van eventuele slachtoffers van ebola is essentieel om verdere besmettingen te voorkomen.

Dreiging verspreiding ebola

Vanuit Congo steken dagelijks honderden mensen de grens over naar Oeganda, een land waar zo’n 1,4 miljoen vluchtelingen leven in kampen met slechte sanitaire voorzieningen. Nu er nog steeds mensen vluchten naar Oeganda, is er een dreiging dat ebola zich naar Oeganda verspreidt. Zieke mensen kunnen anderen besmetten via direct contact met elkaar maar ook via bloed, ontlasting, urine, braaksel en zweet. De kans op verspreiding van de ziekte is daarom ook groter als de hygiëne slecht is en mensen hun handen niet kunnen wassen en toiletten moeten delen met veel mensen. Hygiëne is zeer belangrijk om uitbraak van ebola te voorkomen, maar ook om andere ziektes, die al voorkomen in de kampen, te bestrijden. Het Rode Kruis wil meer voorlichting geven en water, waterzuiveringstabletten en zeep uitdelen in de vluchtelingenkampen waar gebrek is aan deze middelen. Ook wil de organisatie meer bouwmateriaal voor latrines (eenvoudige toiletten) verspreiden.

Ziektes

,,Het is voor de vluchtelingen bijna een onmogelijke opgave om in deze omstandigheden ziekten te voorkomen. De artsen van het Rode Kruis hebben hun handen vol aan mensen met ziektes als diarree, tyfus en malaria te behandelen”, zegt Rode Kruis-ambassadeur Humberto Tan, die net terug is van een bezoek aan de kampen bij de grens met DR Congo en Zuid-Soedan. ,,Mensen moeten lang lopen om water te halen of drinken rechtstreeks uit waterbronnen, zonder dat het water gereinigd is. Ik sprak met de 18-jarige Poni, die voor haar grootmoeder met tyfus moest zorgen. Ze was in tranen, omdat ze zo bang was om na haar vader en moeder, ook haar oma te moeten verliezen aan een ziekte.”

Wereldwijd

Niet alleen in Oeganda zijn de problemen wat betreft water en sanitaire voorzieningen groot. Maar liefst 1 op de 3 mensen ter wereld heeft geen toegang tot een toilet en 1 op de 10 mensen ter wereld heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Elke 66 seconden sterft een kind onder de vijf jaar aan een ziekte veroorzaakt door het drinken van vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden. Ook in Indonesië bijvoorbeeld, dat afgelopen maanden getroffen is door meerdere natuurrampen, zijn er dringend meer sanitair en watervoorzieningen nodig. Het Rode Kruis wil in dit soort gebieden meer hulp kunnen bieden.