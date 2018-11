Belg laat zijn penis verkleinen

In het universitair ziekenhuis CHU in Luik heeft een 48-jarige Belg zijn penis laten verkleinen. Volgens De Standaard is het een Belgische primeur.

Voor de ingreep had de man een penis lengte van elf centimeter. In erectie was zijn klavots 16 centimeter groot. Ondanks dat het een normale lengte is en hij perfect functioneerde, heeft men de ingreep gedaan.

Een medische reden was er niet en ook zou de man een bevredigend seksleven hebben. Na de operatie hield de man een penis van vijf centimeter in ruststand en negen centimeter in erectie.

‘Al tien jaar zocht hij iemand die de operatie wilde uitvoeren’, zegt chirurg Robert Andrianne tegenover De Standaard. ‘We hebben de techniek voor hem uitgevonden. Want nergens stond beschreven hoe dit het beste kon bij iemand met normale penis.’