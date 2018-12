'Joran van der Sloot wil straf in Nederland uitzitten'

Joran van de Sloot die in Peru gevangen zit voor moord, wil volgens De Telegraaf de rest van zijn straf uitzitten in Nederland. Hij zou een verzoek hiertoe hebben ingediend.

Van der Sloot zit een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stepahny Flores in mei 2010. Van der Sloot zou al eerder een verzoek hebben gedaan om zijn straf in Nederland uit te zitten, maar volgens De Telegraaf is dit afgewezen. Nederland en Peru hebben een dergelijk verdrag.

Wanneer het verzoek van Joran van der Sloot worden toegewezen, dan wordt de straf omgezet naar Nederlandse maatstaven. Mocht hij dan de gebruikelijke een derde straf vermindering krijgen, zou hij over vier jaar vrijkomen.