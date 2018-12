Bus van Amsterdam naar Frankfurt volledig uitgebrand op Duitse A3

Een bus die onderweg wasvan Amsterdam naar Frankfurt is onderweg in brand gevlogen en helemaal uitgebrand.

Aan boord waren 48 passagiers, maar niemand raakte gewond. Het vuur ontstond in de motor en verspreidde zich heel snel over het voertuig. Het gaat om een Flixbus, een intercitybus. De brand in de bus ontstond zo'n 50 kilometer voor Frankfurt op de A3 bij Idstein in de Duitse deelstaat Hessen, zo melde de Duitse krant Bild.

De reisonderneming heeft een vervangede bus gestuurd en bracht zo de passagiers op de plaats van bestemming. De schade v an de uitgebrande bus wordt door de Duitse politie op zo'n 200.000 euro geschat. Het ongeval veroorzaakte een lange file op de Duitse A3.