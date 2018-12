Verdachte terreuraanslag Straatsburg gedood tijdens vuurgevecht met de politie

De vermoedelijke dader van de terreuraanslag in Straatsburg is doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie in zijn eigen woonplaats. Dat hebben politiebronnen verklaard tegenover de Franse media.

De 29-jarige Chékatt werd gedood in de wijk La Meinau in het zuiden van Straatsburg. Dart was ook de plek waar hij voor het laatst was gezien. De politie vreesde dat hij was gevlucht, mogelijk zelfs naar het buitenland. Chékatt hield zich in de wijk in een loods of magazijn schuil. Toen de politie ter plaatse kwam, opende hij zelf het vuur. De agenten werden niet geraakt, maar Chékatt werd doodgeschoten.

Vandaag donderdag, twee dagen na de aanslag heeft de Franse politie in Straatsburg een omvangrijke actie gehouden. Op de televisie was te zien hoe talrijke overvalwagens overdwars op de weg werden gezet om het verkeer tegen te houden. Zwaarbewapende groepen agenten onderzochten meerdere huizen. Volgens de politie ging het om een 'verificatieoperatie' in haar zoektocht naar Chérif Chekatt, de vermoedelijke aanslagpleger. Dit heeft de Franse nieuwszender BFMTV gemeld.

Aanslagpleger mogelijk in Frankrijk of in Duitsland

De aanslagpleger zou zich mogelijk nog in Frankrijk schuilhouden of toch naar Duitsland gevlucht zijn. In beide landen was daarom een drukke klopjacht gaande. En ook in Zwitserland was de politie naar de man op zoek. In Frankrijk deden volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken rechercheurs, speciale eenheden en soldaten van de antiterreurkrachten mee aan de zoektocht naar de in Straatsburg geboren schutter met een Noord-Afrikaanse achtergrond. Hij werd gezien als een grote dreiging. In Frankrijk geldt het hoogste veiligheidsniveau. Er werd een poster van Chékatt verspreid en de politie roept getuigen op zich te melden in de zoektocht.

Vijfde persoon vast

In het kader van het onderzoek naar de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg werd vandaag nog een vijfde persoon vastgezet ten behoeve van het onderzoek zo zegt het Parket in Parijs. Het gaat volgens justitie in Parijs om een 39-jarige vriend van hoofdverdachte Chériff Chekatt. Ze zouden een nauwe band hebben gehad en eerder samen en in een cel hebben gezeten. Mogelijk heeft Chékatt na de aanslag bij deze vriend in Lingolsheim, een plaats ten zuiden van Straatsburg, hebben overnacht. De plaats Lingolsheim ligt in het arrondissement Strasbourg. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de ouders en twee broers van de verdachte al in hechtenis genomen.

Noordoosten Frankrijk op slot, lange rijen aan de grensovergang

Dinsdagavond rond 20.00 uur vond er vlakbij de kerstmarkt in de Franse stad Straatburg een schietpartij plaats, waarbij drie mensen zijn omgekomen. Twaalf personen raakten gewond van wie zes ernstig. De vermoedelijke dader liet zich dinsdag in de wijk Neudorf in Straatsburg met een taxi afzetten om zo na een schietpartij met de politie te verdwijnen. In die buurt bevindt zich ook de woning van Chérif Chekatt. Die is doorzocht. Vanwege de klopjacht op de voortvluchtige man zat het noordoosten van Frankrijk donderdag ook nog op slot. Treinen, snelwegen en grensovergangen werden gecontroleerd. Hierdoor ontstonden lange wachtrijen bij de grensovergang. Maar van de 29-jarige verdachte ontbreekt voorlopig ieder spoor.

Vooral niet zelf ingrijpen

Mochten mensen weten waar de 29-jarige Chékatt zich ophoudt, dan worden zij verzocht direct contact op te nemen met de autoriteien en vooral niet zelf in te grijpen. De politie waarschuwde dat de man is geradicaliseerd en mogelijk een vuurwapen en een mes bij zich heeft.