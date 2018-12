Blok heropent ziekenhuis in Irak: ‘Nederland zet in op wederopbouw na verslaan ISIS’

Nederland zet in op de veiligheid en stabiliteit in Irak en de regio, ook nadat ISIS militair is verslagen, stelt minister Blok tijdens zijn reis naar Jordanië en Irak. ‘Dat is nodig om te voorkomen dat ISIS opnieuw aan kracht wint.’

Ziekenhuis Fallujah

Minister Blok heropende tijdens zijn bezoek aan de Iraakse stad Fallujah een door oorlogsgeweld getroffen ziekenhuis. ‘In Fallujah is een enorme strijd geleverd tegen ISIS. Dit is het uiterste punt waar ISIS voet aan de grond kreeg, slechts tientallen kilometers van Bagdad vandaan. Fallujah was tot voor kort onbegaanbaar; dat dit ziekenhuis de deuren weer kan openen na een verwoestende aanslag van ISIS is veelzeggend over de fase waarin Irak zich bevindt.’

Financiering

Nederland financierde met behulp van een ontwikkelingssamenwerkingsfonds de opbouw van het Fallujah Teaching Hospital en het herstel van de iconische brug over de Eufraat, waaraan Blok tijdens zijn bezoek aan Fallujah ook een bezoek bracht. Naast deze hulp, draagt ook de economische samenwerking van Nederland met de regio bij aan stabiliteit.

Vluchtelingenkamp

ISIS heeft de afgelopen jaren miljoenen vluchtelingen op de been gebracht; in de regio en ook in Europa en Nederland zijn de gevolgen van ISIS merkbaar. Minister Blok bezocht in Jordanië een vluchtelingenkamp: ‘De landen rondom Syrië dragen een zware last. Let wel, bijna 1 op de 10 mensen in Jordanië is een Syrische vluchteling’. Nederland helpt door banen en onderwijs voor deze vluchtelingen te genereren, en bij te dragen aan gastgemeenschappen in Jordanië die de vluchtelingen opvangen.

Nederlandse F-16's

Nederland, Jordanië en Irak zijn allemaal lid van de coalitie tegen ISIS. Jordanië heeft de afgelopen jaren als gastland gediend voor de F-16’s die Nederland inzet in de strijd. De F-16’s staan op het punt terug te keren naar Nederland, hun termijn zit erop. Minister Blok bracht een bezoek aan de 150 Nederlandse militairen in Jordanië die binnen enkele weken huiswaarts gaan. ‘Deze mannen en vrouwen hebben een essentiële bijdrage geleverd in de vaak hardvochtige strijd tegen ISIS’, aldus de minister, ‘voor die inzet wil ik ze danken’.