Spaanse peuter dood gevonden

Reddingswerkers in Spanje zijn er in geslaagd om bij peuter Julen te komen. Rond 01.25 uur vonden ze het kind welke was overleden. Dit melden verschillende media.

Op zondag 13 januari viel Julen in een bijna 110 meter diep boorgat in het Spaanse plaatsje Totalán. Reddingswerkers stelde alles in het werk om bij de peuter te komen. Meerdere keren stuitte de hulpverleners op tegenslagen. Vanwege het harde gesteente moest er zwaar materieel worden ingezet.

Het kind was in de put met een doorsnede van ongeveer 30 centimeter gevallen toen hij aan de aandacht van zijn ouders was ontsnapt.