Spanningen tussen VS en Iran lopen verder op

Patriot-luchtafweerraketten

Zo sturen ze Patriot-luchtafweerraketten en een oorlogsschip met amfibievoertuigen en vliegtuigen aan boord naar het Midden-Oosten. Afgelopen week werd er al een vliegdekschip naar de regio gedirigeerd vanwege ,,dreigende’’ aanvallen van Iran.

Amerikaanse B-52 bommenwerpers

Op een basis in Qatar zijn inmiddels Amerikaanse B-52 bommenwerpers aangekomen, aldus het Pentagon. Het Pentagon zei vrijdag dat de VS geen conflict zoekt met Iran, maar dat Washington wel klaar is om ,,de Amerikaanse troepen en belangen in de regio te verdedigen’’.

Nieuwe sancties

De Amerikanen legden Iran deze week ook nieuwe sancties op, die gericht zijn op de aluminium-, staal-, ijzer- en kopersectoren van het land.