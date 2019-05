Vliegtuigpassagiers overmeesteren agressieve man die dreigt met: '' Ik ga iedereen vermoorden'

Hij schold iedereen aan boord de huid vol en riep: 'Ik ga iedereen vermoorden.' Op het moment dat hij de nooddeur van het vliegtuig probeerde te openen, wisten passagiers hem te overmeesteren. Dit meldt het AD zondag.

De man was agressief geworden toen de 27-jarige Jodie Fisher hem vroeg om de leuning van zijn stoel iets rechter te zetten. Tegen de Britse media zegt ze: ' Hij greep me vast, nam mijn smartphone af en rukte mijn horloge van mijn pols. Daarna beet hij mijn zus in de arm en bedreigde hij een man en een vrouw die ons probeerden te helpen. Ook de bemanning kreeg het te verduren. Ik kon hem tot achterin het vliegtuig horen schreeuwen. Hij pakte koffiebekers en gooide ze in het rond,' Op waarschuwingen van het personeel reageerde hij niet. Hij werd alleen maar agressiever. Toen de man probeerde een van de nooddeuren open te trekken, grepen enkele passagiers in. Ze duwden hem op de grond en hielden hem in bedwang.

Fisher was op reis naar haar vakantiebestemming en zal deze vlucht niet gauw vergeten. De Spaanse politie op Gran Canaria heeft de man opgewacht en meegenomen. Een woordvoerster van Ryanair laat aan de krant Manchester Evening News weten dat hij niet langer welkom is bij de vliegtuigmaatschappij.