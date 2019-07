Hoge straffen geëist voor liquidatie in Leiden

Het Openbaar Ministerie eist 25 en 22 jaar cel tegen respectievelijk een 25-jarige en een 36-jarige man voor een liquidatie in Leiden in juni 2016. Op klaarlichte dag werd toen een 50-jarige man door tientallen kogels om het leven gebracht. 'Aan de dodelijke spiraal van liquidaties moet echt een einde komen', aldus de officieren van justitie. 'Daarvoor is van alles nodig, onder meer hoge straffen voor de daders.'

Het slachtoffer werd aan het eind van een zomerse middag neergeschoten, vlak voor zijn deur in Leiden. De schutter sprong uit een Volkswagen Caddy busje en leegde midden op straat zijn magazijn - met kinderen als getuige - stapte weer in en ging ervandoor. De 25-jarige verdachte is volgens het Openbaar Ministerie de schutter geweest, de 36-jarige verdachte degene die het busje bestuurde.

Het busje werd iets verderop gevonden, met daarin DNA-sporen van beide verdachten. In de laadruimte lagen onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie is gepleegd. Bij de deur lag een open jerrycan, waaruit benzine was gelekt. Kennelijk was het de bedoeling geweest het busje in brand te steken.

Getuigen zagen hoe twee mannen vanuit het busje op een gereedstaande scooter sprongen en samen wegreden op hoge snelheid. Het tweetal is ook op de vlucht vastgelegd door camera's. De scooter werd een week later teruggevonden in een steeg in de binnenstad, waar hij was achtergelaten. De verdachten zijn lopend verder gegaan naar het station, waar door camera's is vastgelegd hoe ze schijnbaar volkomen rustig de stationshal binnen wandelen.

De verdachten ontkennen niet dat zij in Leiden zijn geweest en op de beelden zijn te zien. Ze ontkennen wel dat ze de liquidatie hebben gepleegd. Hun alternatieve verklaring is volgens het Openbaar Ministerie echter volstrekt ongeloofwaardig en wordt niet ondersteund door enig ander bewijs. Daarbij zijn ze pas op een heel laat moment, na ruim anderhalf jaar zwijgen en met inmiddels beschikking over het volledige dossier, gaan verklaren.

Een connectie tussen de twee verdachten en het slachtoffer is nooit vastgesteld. Vermoedelijk is de moord in opdracht uitgevoerd voor geld. Het slachtoffer was al eerder beschoten, die aanslag overleefde hij. Kort daarvoor was een collega op kantoor doodgeschoten, mogelijk bij vergissing. Wie de opdrachtgever voor de liquidatie in Leiden was, is niet komen vast te staan. Het motief blijft dan ook onduidelijk.

De 25-jarige verdachte stond ook nog terecht voor voorbereidingshandelingen voor een nieuwe klus. In een busje werden zware wapens en munitie gevonden en onder meer levensechte theatermaskers. 'Hij had thuis al weer materiaal en wapens klaar liggen voor een volgende klus', aldus de officieren van justitie. 'Alles komt wel heel erg overeen met de voorbereiding van de liquidatie in Leiden.' Voor een 31-jarige man die ook terecht stond voor deze voorbereidingshandelingen is vrijspraak gevraagd. De spullen werden gevonden in zijn bus, maar volgens het Openbaar Ministerie is niet vast te stellen dat hij hiervan op de hoogte was.

Vanwege dit tweede feit, is de strafeis tegen de 25-jarige schutter een aantal jaren hoger dan voor zijn 36-jarige medeverdachte. Voor het overige geldt volgens het Openbaar Ministerie dat beide verdachten de liquidatie samen hebben gepleegd en dat dus geen onderscheid hoeft te worden gemaakt wie de trekker overhaalde.