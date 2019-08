Hongaarse politie vindt nog eens 17 kilo drugs in auto opgepakte Nederlanders

De Nederlanders worden verdacht van grootschalige drugsverkoop op het populaire muziekfestival Sziget in Boedapest. Er was in hun tent op het fesitvalterrein al een grote hoeveelheid xtc-pillen en marihuana gevonden. Dit melden meerdere media dinsdag.

Een van de twee verdachten zou de 21-jarige atleet Roelf B. zijn. Hij is een sprinttalent en nam vorig jaar deel aan de EK onder 23 jaar in Zweden. Hij werd een week geleden samen met een 22-jarige man, een schoolvriend van B., opgepakt.

In totaal heeft de politie nu 20.000 dosissen drugs bij de Nederlanders aangetroffen, verdeeld over tent en Volkswagen Caddy, met een waarde van ruim 300.000 euro. De twee mannen hadden ook een prijslijst bij zich waarop te zien is dat ze voor een xtc-pil 15 euro vroegen. Ter vergelijking: in Nederland betaal je voor een pil gemiddeld zo'n 5 tot 6 euro. Een gram wiet kostte volgens de prijslijst 25 euro. In een Nederlandse coffeeshop betaal je daar ongeveer een tientje voor.