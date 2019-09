Paus vast in de lift en komt te laat voor gebed

Paus Franciscus kwam zondagochtend te laat voor het gebed, omdat hij vastzat in een lift in Vaticaanstad.

Bij zijn opkomst op het plein bood hij zijn excuses aan voor de vertraging. Dit melden meerdere media zondag.

De paus liet weten dat hij door een elektriciteitsstoring 25 minuten vast had gezeten in de lift en uiteindelijk door de brandweer uit zijn benarde positie was bevrijd.