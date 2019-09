Gevreesd voor veel doden bij brand op duikersboot bij Santa Cruz

Foto: US Coast Guard

De hulpdiensten vrezen voor het leven van 34 mensen die waarschijnlijk nog aan boord zijn van een 23 meter lange boot bij het eiland Santa Cruz op ongeveer 20 mijl voor de kust in Californië waar in de nacht van zondag op maandag lokale tijd 03.28 uur (maandag 12.28 uur Nederlandse tijd) een grote brand is uitgebroken.