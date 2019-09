Duitse politie valt tientallen woningen binnen vanwege financiering terrorisme

De invallen vonden plaats in Hamburg, Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern. Een onbekend aantal mensen is opgepakt, zo melden Duitse media. De Duitse krant Bild spreekt van twee arrestaties. Minstens elf mensen worden ervan verdacht dat ze tussen december 2018 en juli 2019 grote geldbedragen vanuit Duitsland hebben doorgesluisd naar IS in Syrië. Waar het geld vandaan kwam is nog niet duidelijk. De tussenpersonen kregen provisie voor het doorsluizen van het geld.

Volgens justitie werkten de verdachten nauw met elkaar samen en maakten ze daarom deel uit van een criminele organisatie.