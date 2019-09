Nederlandse YouTubers in cel na betreden Area 51 in Nevada

Afgelopen dinsdag zijn in de Amerikaanse staat Nevada twee Nederlandse YouTubers gearresteerd toen zij in het verboden gebied rond Area 51 werden aangetroffen. Dit heeft sheriff Sharon Wehrly van Nye County bekendgemaakt.

Drone

Het gaat om de 20-jarige Ties Granzier en de 21-jarige Govert Sweep die beiden een goed bekeken YouTube-kanaal hebben. Het tweetal werd bij een poort op ongeveer 5 kilometer binnen het beveiligde gebied door de politie aangehouden. In de auto die zij bij zich hadden werden camera's, laptops een drone aangetroffen. De politie heeft de beelden die de twee YouTubers hadden gemaakt bekeken.

Area 51

Het zwaar beveiligde gebied van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada wordt gebruikt voor het testen van militaire middelen. Het is zwaar beveiligd en al jaren lang gaan er geruchten dat er ufo's en aliens worden bewaard. De naam Area 51 komt van het referentienummer van het vakje waarin het op de kaart terug te vinden is.