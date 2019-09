Faillissement reisorganisatie Thomas Cook treft zo'n 600.000 vakantiegangers

De Britse reisorganisatie Thomas Cook, het moederbedrijf van Neckermann, is failliet gegaan.

Vanwege de financiële problemen stopt de reisorganisatie met alle activiteiten. De Britse luchtvaartautoriteit meldt dat alle boekingen bij Thomas Cook, waaronder vluchten en vakanties, nu geannuleerd zijn. Het faillissement treft in totaal zo'n 600.000 vakantiegangers onder wie 150.000 Britten. Groot-Brittannië noemt het terughalen van de Britse reizigers de grootste repatirëring in vredestijd in de geschiedenis. Dit meldt onder meer de NOS maandag.

Met Thomas Cool Nederland, waar ook Neckermann Reizen onder valt, zijn ruim 10.000 Nederlanders op vakantie. En nog eens 50.000 mensen hebben tot eind van de winter een reis geboekt. Een woordvoerder van Thomas Cook laat weten dat reizigers die nu weg zijn zich geen zorgen hoeven maken. Zij kunnen hun reis gewoon afmaken. Bij een Nederlands faillissement ontfermt de Stichting Garantiefonds Reisgelden zich over de reizigers. Ze hoeven zich dus ook geen zorgen te maken over de terugreis. Klanten die nog op vakantie moeten, worden omgeboekt naar een andere reisorganisatie of krijgen hun geld terug.

Reisorganisatie Thomas Cook bestaat al sinds 1841 en wereldwijd werken er zo'n 21.000 mensen bij het bedrijf verdeeld over 16 landen. Het overgrote deel van de banen staat op het spel in Groot-Brittannië, waar Thomas Cook zo'n 560 reiswinkels heeft. In Nederland staan er zo'n 200 mensen op de loonlijst.