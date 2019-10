Rode Kruis deelt eten en dekens uit aan gevluchte Syrische families

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de tienduizenden mensen die op de vlucht zijn in het noordoosten van Syrië. 'In het gebied waar de vijandelijkheden nu plaatsvinden, wonen in totaal 300.000 mensen', zo meldt het Rode Kruis.

Hassakeh

'De stad Hassakeh, waar nu al veel mensen heen zijn gevlucht, dreigt zonder water te komen, omdat een belangrijke watervoorziening is geraakt. In de stad deelt het Rode Kruis kant-en-klaar eten, waterflesjes, matrassen en dekens uit aan meer dan vijfhonderd families die in scholen tijdelijk worden opgevangen. Per dag komen meer mensen aan die op de vlucht zijn geslagen en hulp nodig hebben', aldus het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft Giro 7244 geopend voor Syrië.

Water- en elektriciteitsvoorzieningen

De water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn in het noordoosten van Syrië al beperkt, vanwege de jarenlange strijd. Veel mensen zijn van deze voorzieningen afhankelijk en het Rode Kruis is bezorgd over de gevolgen als deze verder uitvallen vanwege de gevechten. Het Rode Kruis doet een dringende oproep aan alle partijen om het humanitair oorlogsrecht te respecteren, zodat hulpverleners hun werk kunnen doen.

Burgers mogen nooit slachtoffer worden

'Voor iedereen die onderdeel uitmaakt van de gevechten geldt: burgers mogen nooit slachtoffer worden van de strijd en moeten worden beschermd, medisch personeel en andere hulpverleners moeten hun werk kunnen doen en ook de levens van zieke of gewonde soldaten die niet langer deelnemen aan de gevechten, moeten worden gespaard. Dit is het uitgangspunt van het Humanitair Oorlogsrecht en dat moet nageleefd worden,' zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulpverlening van het Rode Kruis.

Dilemma

Syrië wordt al acht jaar geteisterd door conflict en de bevolking heeft flink te lijden heeft gehad. 500.000 mensen zijn omgekomen en meer dan 1,5 miljoen mensen raakten gewond. Nog altijd hebben bijna 12 miljoen Syriërs humanitaire hulp nodig. Twee miljoen kinderen kunnen niet naar school. De vitale voorzieningen in het land zijn extreem kwetsbaar geworden.

Opnieuw slachtoffer

De helft van de Syrische gezondheidsfaciliteiten functioneert niet of gedeeltelijk. Eén op de twee Syriërs is gevlucht: of in eigen land of naar het buitenland. De nieuwe escalatie stelt mensen opnieuw voor het dilemma om elders op zoek te gaan naar veiligheid. 'Honderdduizenden mensen in dit gebied van Syrië zijn voor de zoveelste keer slachtoffer van geweld. Tienduizenden kinderen kennen niets anders dan strijd en moeten opnieuw op zoek naar een veilig heenkomen,' aldus Lahr.