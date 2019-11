Politie zoekt getuigen van straatroof in Enschede

Een 50-jarige man uit Enschede is zaterdag slachtoffer geworden van een straatroof. Dit gebeurde aan de Ahuislanden in Enschede.

Het slachtoffer liep rond 13.30 uur op de Auskamplanden toen een man hem aansprak. De man knoopte een gesprek aan met het slachtoffer en samen liepen ze in de richting van een flat aan de Auskamplanden. Toen er geen mensen om hen heen waren vroeg de man geld aan het slachtoffer. Toen het slachtoffer dit weigerde werd hij bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Nadat het slachtoffer zijn portemonnee had afgegeven rende de dader weg via het voetpad in de richting van de Ahuislanden/Auskamplanden.

Signalement

Van de dader is een signalement bekend. Het gaat om een man van ongeveer 20 tot 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1.65 meter lang, heeft een stoppelbaard en spreekt goed Nederlands. Hij droeg die dag zwarte kleding.