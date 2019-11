Twee Nederlanders komen in Oostenrijk om het leven door lawine

Twee Nederlanders zijn zaterdag in Oostenrijk om het leven gekomen bij een lawine. Dat gebeurde in de deelstaat Tirol.

Het gaat om twee mannen van 33 en 39 jaar. In totaal werden drie Nederlandse skieërs onder de sneeuw bedolven. Maar een 54-jarige man kon zichzelf bevrijden. Dit schrijft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung zaterdag. De drie mannen zouden in Sölden buiten de piste een bergrug zijn afgegaan toen de sneeuw losliet en hen bedolf.

Een reddingsteam van vijftien man en twee lawinehonden konden de andere twee mannen snel lokaliseren, maar de redding kwam te laat. Ze lagen onder een dik pak sneeuw van zo'n 2,5 meter tot 3,5 meter dik. Een van de twee had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar hij was toch gestikt onder de sneeuw.

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico's, met name in het hooggebergte. Het is het eerste zware lawine-ongeval nog voor het winterseizoen echt begonnen is.