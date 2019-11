Afgezaagde vrouwenarmen in rugzak Russische historicus aangetroffen

Nadat de politie de man, die sterk onderkoeld was, uit het water hadden gehaald keken ze in de rugtas die hij bij zich droeg en deden de lugubere ontdekking. Het gaat volgens de Russische media om de 63-jarige hoogleraar Oleg Sokolov, een historicus.

Toen de politie vervolgens thuis bij de man gingen kijken troffen zij daar een onthoofd en armloos lichaam aan van de 24-jarige Anastasia Jesjtsjenko, een oud-studente waarmee hij zou hebben samengewoond. Ook vonden zij daar een bebloede zaag. De man is door de politie aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen. In een verklaring tegenover de politie zou de man hebben aangegeven na zijn daad zelfmoord te hebben willen plegen gekleed in een Napoleo uniform.

The murderer, Oleg Sokolov, planned to commit suicide, while dressed as Napoleon, in Peter & Paul Fortress (in front of tourists), but didn't follow through. The victim was 24-year-old Anastasia Yeshchenko, who was living with the 63-year-old professor. https://t.co/dDqbhfVCPQ pic.twitter.com/vtBopi2R13